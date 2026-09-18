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Главный арбитр КХЛ объяснил отмену шайбы «Трактора» в матче со «Спартаком»

Главный арбитр КХЛ объяснил отмену шайбы «Трактора» в матче со «Спартаком»
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал отменённую шайбу «Трактора», заброшенную в ворота «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайба была заброшена при счёте 2:1 в пользу «Спартака» за 40 секунд до конца встречи.

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18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Лукьянцев, Котляров) – 15:05 (5x5)     1:1 Легаре (Выдренков, Катчук) – 45:57 (5x5)     1:2 Гутик (Локхарт) – 52:31 (5x5)     1:3 Пивчулин – 59:26 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Светлаков располагается в площади ворот и контактирует с вратарём. Это видно на камере сверху и на угловой камере. Нам пытались показать, что Светлакова туда толкает игрок в белом. Нет — Светлаков сам занимает позицию и борется с защитником. Самая тяжёлая история для Светлакова в том, что шайба летит как раз в тот угол, где вратарь должен отражать бросок. Он не может выставить ловушку, даже пытается сделать движение локтем вверх. Эта история видна и чёткая. Центр видеонализа КХЛ раскладывает такие моменты по мельчайшим крупицам.

Задача Центра видеонализа КХЛ всегда — засчитывать гол, идти в пользу гола. Но, к сожалению, здесь не было опции для того, чтобы засчитать данный гол», — сказал Анисимов в эфире KHL Prime.

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