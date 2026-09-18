«Хотели доказать, что можем играть правильно». Козлов — о влиянии матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу команды над «Нефтехимиком» (2:0).

– Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой мы начинали матч. Ребята принимали правильные решение, хорошее движение с шайбой, Семён Вязовой молодец, заработал «сухарь». У него было немного работы, но когда она была, это были опасные моменты.

– Повлияла ли на этот матч игра с «Ак Барсом»?

– Да, ребята хотели доказать, что мы можем играть правильно.

– Что скажете о реализации? 42 броска, два гола. Нет ощущения, что могли больше забить?

– Вы не думаете, что вратарь хорошо сыграл? У ребят были хорошие моменты, Долганов здорово провёл встречу, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата» на официальном сайте.

В предыдущей встрече «Салават Юлаев» проиграл 3:4 «Ак Барсу» в овертайме, побеждая 3:0 по ходу матча. В следующей игре команду Козлова ждёт «Спартака»: она пройдёт в Уфе 20 сентября.