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«Хотели доказать, что можем играть правильно». Козлов — о влиянии матча с «Ак Барсом»

«Хотели доказать, что можем играть правильно». Козлов — о влиянии матча с «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу команды над «Нефтехимиком» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Набиев, Ефремов) – 06:47 (5x5)     2:0 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 53:32 (5x4)    

– Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой мы начинали матч. Ребята принимали правильные решение, хорошее движение с шайбой, Семён Вязовой молодец, заработал «сухарь». У него было немного работы, но когда она была, это были опасные моменты.

– Повлияла ли на этот матч игра с «Ак Барсом»?
– Да, ребята хотели доказать, что мы можем играть правильно.

– Что скажете о реализации? 42 броска, два гола. Нет ощущения, что могли больше забить?
– Вы не думаете, что вратарь хорошо сыграл? У ребят были хорошие моменты, Долганов здорово провёл встречу, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата» на официальном сайте.

В предыдущей встрече «Салават Юлаев» проиграл 3:4 «Ак Барсу» в овертайме, побеждая 3:0 по ходу матча. В следующей игре команду Козлова ждёт «Спартака»: она пройдёт в Уфе 20 сентября.

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