Кучеров запросил у «Тампы» $ 20 млн в год и контракт на шесть лет — Джонстон

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выдвинул клубу условия для продления контракта. 33-летний хоккеист хочет получить зарплату в $ 20 млн за сезон при контракте на шесть лет. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в своём подкасте.

Отметим, что лидером со следующего сезона НХЛ по среднегодовой зарплате станет защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, который ежегодно будет получать по восьмилетнему контракту $ 20,4 млн.

«Тампа» ещё не продлила контракт россиянином. Следующий сезон станет для Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.

Кучеров дважды с командой выиграл Кубок Стэнли, а также становился неоднократным обладателем престижных индивидуальных наград. В 879 матчах НХЛ на его счету 1124 (401+723) очка.