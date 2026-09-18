Малкин рассказал, в каком случае завершит карьеру после следующего сезона в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что завершит карьеру после следующего сезона, если не сможет чувствовать себя на 100% и помогать команде побеждать.

— Вы бы хотели играть и после этого сезона?

— Сложный вопрос. Посмотрим, как пойдёт сезон. Я не могу наверняка ответить «да», нужно смотреть на состояние организма… Ведь я по-прежнему люблю игру. Почему я здесь уже 21 год? Потому что люблю хоккей. Меня заводит каждая смена, тренировки, борьба, общение с ребятами. Получаю удовольствие.

Но, главное, как себя чувствует тело. Я такой человек, что не буду играть, если не ощущаю себя на 100%. Хочу выступать на высоком уровне, а не тратить время впустую, ничего не добиваясь. Это не про меня. Если я буду влиять своей игрой, помогать команде побеждать — я продолжу, нет — завершу карьеру, — сказал Малкин в видео, опубликованном на странице «Пингвинз» в соцсетях.

40-летний Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он всю карьеру в НХЛ провёл в этом клубе. Вместе с «Пингвинз» Малкин выиграл три Кубка Стэнли. Всего в НХЛ в 1269 матчах Малкин набрал 1407 (533+874) очков.