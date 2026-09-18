«После пропущенного гола команда нос вешает». Люзенков — о поражении в Минске

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение в гостевом матче с минским «Динамо» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Команду соперника с победой. Первые 10 минут, первый период неплохо выглядели, были хорошие моменты. После пропущенного гола команда нос вешает. В яму попасть легко — выбираться тяжело. Удачу нужно заслужить трудолюбием. Молодцы, что не выключились, распечатали ворота.

Тайм-аут взяли, чтобы забить ещё, показать, что команда не сдаётся. Были потасовки, команда борется, пытается выбраться из ситуации», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.