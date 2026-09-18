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Главный тренер «Сибири» — об удалении Кузнецова: он сам понимает, что оно глупое

Главный тренер «Сибири» — об удалении Кузнецова: он сам понимает, что оно глупое
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал удаление, полученное форвардом команды Евгением Кузнецовым в матче с минским «Динамо» (1:4) в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Белкин, Сотишвили) – 24:42 (5x5)     2:0 Липский (Усов, Тирни) – 37:33 (5x4)     3:0 Обе-Кюбель (Тирни, Кузьмин) – 38:51 (5x5)     4:0 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 46:23 (5x4)     4:1 Диц (Бек, Коршков) – 53:51 (5x4)    

«Он сам понимает, что оно глупое, оно всегда наказывается. Перед этим мы две минуты в своей зоне играли. В этой ситуации можно отдать передачу под «два в один», мы не отдаём, нас накрывают. Дальняя лавка, пацаны уже не думали, бегали как сумасшедшие.

Ребята пытаются чрезмерно что-то показать, но нужно сыграть проще, надёжнее. Проигрываем 0:1 — ничего страшного. После второй-третьей у нас идёт надлом», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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