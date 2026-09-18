Главный тренер «Сибири» — об удалении Кузнецова: он сам понимает, что оно глупое

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал удаление, полученное форвардом команды Евгением Кузнецовым в матче с минским «Динамо» (1:4) в КХЛ.

«Он сам понимает, что оно глупое, оно всегда наказывается. Перед этим мы две минуты в своей зоне играли. В этой ситуации можно отдать передачу под «два в один», мы не отдаём, нас накрывают. Дальняя лавка, пацаны уже не думали, бегали как сумасшедшие.

Ребята пытаются чрезмерно что-то показать, но нужно сыграть проще, надёжнее. Проигрываем 0:1 — ничего страшного. После второй-третьей у нас идёт надлом», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.