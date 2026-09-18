Сергей Брылин прокомментировал первую победу минского «Динамо» в сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин отреагировал на победу своей команды в матче с «Сибирью» (4:1). Для его коллектива это первая победа в сезоне: ранее минчане проиграли четыре матча.

«Долгожданная победа. Ребята отыграли 60 минут с хорошей самоотдачей. Все понимали важность матча. Смогли без особых перепадов довести до победы», — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Шайбами в составе минской команды отметились Сергей Калинин, Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель, оформивший дубль. Пятую шайбу «Динамо» отменили из-за положения «вне игры». Команда Брылина в следующей игре продолжит домашнюю серию встречей с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 20 сентября.