15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Брылин прокомментировал первую победу минского «Динамо» в сезоне

Сергей Брылин прокомментировал первую победу минского «Динамо» в сезоне
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин отреагировал на победу своей команды в матче с «Сибирью» (4:1). Для его коллектива это первая победа в сезоне: ранее минчане проиграли четыре матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Белкин, Сотишвили) – 24:42 (5x5)     2:0 Липский (Усов, Тирни) – 37:33 (5x4)     3:0 Обе-Кюбель (Тирни, Кузьмин) – 38:51 (5x5)     4:0 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 46:23 (5x4)     4:1 Диц (Бек, Коршков) – 53:51 (5x4)    

«Долгожданная победа. Ребята отыграли 60 минут с хорошей самоотдачей. Все понимали важность матча. Смогли без особых перепадов довести до победы», — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Шайбами в составе минской команды отметились Сергей Калинин, Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель, оформивший дубль. Пятую шайбу «Динамо» отменили из-за положения «вне игры». Команда Брылина в следующей игре продолжит домашнюю серию встречей с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 20 сентября.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, переиграв «Сибирь»