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«Надеюсь, мы по-прежнему хорошо играем». Малкин — о себе, Кросби и Летанге

«Надеюсь, мы по-прежнему хорошо играем». Малкин — о себе, Кросби и Летанге
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как много значит для него столь долгое выступление в составе клуба.

— Вы вновь вместе с Кросби и Летангом в своём 21-м сезоне. Насколько много для вас значит быть частью этой команды так долго?
— Очень много. Это отличные партнёры, отличные друзья. Дело не только в том, что мы выиграли три Кубка Стэнли. Надеюсь, что мы всё ещё здесь, потому что по-прежнему хорошо играем. Надеюсь, в этом году мы поможем команде выйти в плей-офф, хотел бы, чтобы мы играли дольше, — сказал Малкин в видео, опубликованном на странице «Пингвинз» в соцсетях.

40-летний Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он всю карьеру в НХЛ провёл в этом клубе. Вместе с «Пингвинз» Малкин выиграл три Кубка Стэнли. Всего в НХЛ в 1269 матчах Малкин набрал 1407 (533+874) очков.

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