Гатиятулин объяснил отсутствие Хмелевски в заявке «Ак Барса» на матч с «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что нападающий команды Александр Хмелевски отсутствовал в заявке на матч с «Сочи» (2:3) из-за использования различных вариантов для поиска наиболее эффективных сочетаний.

– Почему сегодня не играл Александр Хмелевски?

– Понимаю, что Саша – статусный игрок, и, когда такие хоккеисты остаются вне состава, возникают вопросы. Для тренерского штаба это один из инструментов. Наша задача – добиться максимальной эффективности от каждого игрока, поэтому используем разные варианты.

– Можно ли сказать, что отсутствие Хмелевски в составе – реакция на его старт сезона? Всё-таки статусный игрок, но пока без набранных очков.

– Идёт строительство новой команды. Понятно, что нужно время и нам, и ребятам, чтобы сыграться. Мы ищем сочетания, после каждой игры проводим большой объём аналитической работы, объясняем ребятам, на что обратить внимание, смотрим, как работают сочетания. По ходу матчей делаем перестановки.

Этот процесс продолжается, и такие моменты, возможно, будут повторяться.