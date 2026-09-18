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Результаты матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года
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Сегодня, 18 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года:

«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 2:0;
«Трактор» – «Спартак» — 1:3;
«Металлург» – «Барыс» — 3:0;
«Динамо» Мн – «Сибирь» — 4:1;
«Сочи» – «Ак Барс» — 3:2;
«Локомотив» – «Авангард» — 2:1;
«Торпедо» – ЦСКА — 2:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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