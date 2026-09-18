Результаты матчей ВХЛ на 18 сентября 2026 года

Сегодня, 18 сентября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 18 сентября 2026 года:

«Норильск» – «Зауралье» — 1:2 ОТ;

«Звезда» – «Южный Урал» — 3:2 Б;

«Барс» – «Олимпия» — 0:0;

«Нефтяник» – «Ижсталь» — 2:0;

СКА-ВМФ – «Челмет» — 3:2;

«Динамо» СПб – «Магнитка» — 3:1.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.