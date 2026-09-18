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«Было видно, что соперник свежее нас». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «СЮ»

«Было видно, что соперник свежее нас». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «СЮ»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Набиев, Ефремов) – 06:47 (5x5)     2:0 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 53:32 (5x4)    

«Противник сегодня оказался быстрее и свежее. Имел преимущество почти что на протяжении всего матча. Соперника с победой!

С самого первого периода было видно, что соперник посвежее нас, выигрывал стыки, единоборства. Удаления наши — следствие того, что противник свежее оказался. В третьем периоде мы начали приходить в себя. Да, эти удаления нам серьёзно помешали. Если бы не они, может, в концовке что-то получилось бы.

Для того чтобы забивать, надо шайбой владеть. Мы в принципе два периода мало владели шайбой. Соперник выигрывал множество стыков, единоборств, поэтому шайба оставалась у него и «Салават» имел преимущество. В третьем периоде стали цепляться за шайбу, что-то получаться стало, но вот эти два удаления», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика» на официальном сайте.

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