«Было видно, что соперник свежее нас». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «СЮ»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче КХЛ.

«Противник сегодня оказался быстрее и свежее. Имел преимущество почти что на протяжении всего матча. Соперника с победой!

С самого первого периода было видно, что соперник посвежее нас, выигрывал стыки, единоборства. Удаления наши — следствие того, что противник свежее оказался. В третьем периоде мы начали приходить в себя. Да, эти удаления нам серьёзно помешали. Если бы не они, может, в концовке что-то получилось бы.

Для того чтобы забивать, надо шайбой владеть. Мы в принципе два периода мало владели шайбой. Соперник выигрывал множество стыков, единоборств, поэтому шайба оставалась у него и «Салават» имел преимущество. В третьем периоде стали цепляться за шайбу, что-то получаться стало, но вот эти два удаления», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика» на официальном сайте.