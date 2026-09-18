«У этого матча было другое настроение». Гордон — о поражении «Трактора» от «Спартака»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3), ставшее для его команды третьим подряд.

«Мы много говорили с командой о тех моментах, которые нам стоит улучшить. Это игра в атаке, в том числе говорили о поддержке игрока, владеющего шайбой, быстроте принятия решений, определении моментов для создания игровых эпизодов у ворот соперника. По всем этим параметрам сегодня мы сыграли отлично.

Сегодня, если не ошибаюсь, у нас было самое большое в этом сезоне время владения шайбой в зоне атаки. К сожалению, при этом мы допустили критичные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Когда ты находишься в позиции догоняющего, под давлением, и стремишься забить, к сожалению, так бывает: ты создаёшь шансы в атаке, не реализуешь их, а соперник отвечает хорошими моментами уже у твоих ворот. Конечно, хорошо вести в счёте, что мы уже делали в Екатеринбурге, когда победили. Думаю, что груз с плеч спадёт, если мы сделаем это ещё раз.

Как и в любом спорте, иногда бывают моменты, когда просто не идёт. Ты стараешься слишком сильно — и не всегда получается. Но сегодня у этого матча будто бы было др