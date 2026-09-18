«Победа очень дорога». Жамнов — о матче «Спартака» с «Трактором»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в матче КХЛ.

«Реализация подвела. Моменты были, мы создавали, но подвела реализация в завершении моментов. Да и был ещё небольшой брак из-за качества льда. Тут надо не забывать и про соперника, мы играли против обученной команды, довольно-таки сильной. Иногда что-то получается, а иногда нет – мы пытались сыграть на контратаках и в каких-то моментах искали лишний пас.

Во втором периоде у нас было много потерь в средней зоне, мы поговорили об этом с ребятами в перерыве – молодцы, что в третьем периоде начали делать правильные вещи. В целом была довольно-таки тяжёлая игра, поэтому победа в ней очень нам дорога», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.