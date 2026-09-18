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Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» в матче с «Сочи»

Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения команды от «Сочи» (2:3) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Коростелёв (Гуськов) – 13:52 (5x5)     1:1 Дыняк (Евсеев, Яруллин) – 14:36 (5x5)     2:1 Ли (Гуськов, Коростелёв) – 24:53 (5x4)     2:2 Галимов (Лямкин, Соколов) – 39:55 (5x4)     3:2 Венгрыжановский (Куинни, Хохлачёв) – 50:07 (5x5)    

«После двух очень эмоциональных матчей в этой поездке задача была перенести концентрацию на сегодняшнюю игру, сыграть более рационально. Наверное, вышли с полупустыми баками, где-то не хватило концентрации. Допускали ошибки, которыми воспользовался соперник. В таких матчах важно играть более рационально. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» в следующем матче встретится дома в Казани с «Ладой» из Тольятти. Игра пройдёт 21 сентября.

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