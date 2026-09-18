Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения команды от «Сочи» (2:3) в матче КХЛ.

«После двух очень эмоциональных матчей в этой поездке задача была перенести концентрацию на сегодняшнюю игру, сыграть более рационально. Наверное, вышли с полупустыми баками, где-то не хватило концентрации. Допускали ошибки, которыми воспользовался соперник. В таких матчах важно играть более рационально. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» в следующем матче встретится дома в Казани с «Ладой» из Тольятти. Игра пройдёт 21 сентября.