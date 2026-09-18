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Тренер «Сочи» — о победе над «Ак Барсом»: игра была под нашим контролем

Тренер «Сочи» — о победе над «Ак Барсом»: игра была под нашим контролем
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Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче КХЛ. Для сочинской команды эта победа стала первой в сезоне после четырёх поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Коростелёв (Гуськов) – 13:52 (5x5)     1:1 Дыняк (Евсеев, Яруллин) – 14:36 (5x5)     2:1 Ли (Гуськов, Коростелёв) – 24:53 (5x4)     2:2 Галимов (Лямкин, Соколов) – 39:55 (5x4)     3:2 Венгрыжановский (Куинни, Хохлачёв) – 50:07 (5x5)    

— Неплохое начало от нас. Хорошо, что первыми забили и контролировали шайбу. Игра была под нашим контролем и складывалась под нашу диктовку.

– Как удалось перенастроить команду после прошлой игры?
– Провели работу, проанализировали игру. Многие сделали правильные выводы, в том числе и по настрою команды, — приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

«Сочи» продолжит домашнюю серию 20 сентября матчем с «Сибирью» из Новосибирска.

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