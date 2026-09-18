Тренер «Сочи» — о победе над «Ак Барсом»: игра была под нашим контролем

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче КХЛ. Для сочинской команды эта победа стала первой в сезоне после четырёх поражений.

— Неплохое начало от нас. Хорошо, что первыми забили и контролировали шайбу. Игра была под нашим контролем и складывалась под нашу диктовку.

– Как удалось перенастроить команду после прошлой игры?

– Провели работу, проанализировали игру. Многие сделали правильные выводы, в том числе и по настрою команды, — приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

«Сочи» продолжит домашнюю серию 20 сентября матчем с «Сибирью» из Новосибирска.