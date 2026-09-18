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Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» от «Локомотива»

Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» от «Локомотива»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после поражения своей команды от «Локомотива» (1:2) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

«Знали, что игра будет в силовой манере, что команды будут биться. У нас треть коллектива травмированы, не можем позволить себе тратить время. В первом периоде у нас был не такой высокой уровень борьбы, потом мы это устранили, действовали лучше, но в концовке второго периода допустили ошибку и пропустили гол. Мы не можем себе позволить так ошибаться, так плохо проводить отрезки матчей. Слишком много удалений было у нашей команды, это привело к дисбалансу игрового времени, и к третьему периоду у нас уже была накопленная усталость», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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