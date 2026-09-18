Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» от «Локомотива»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после поражения своей команды от «Локомотива» (1:2) в матче КХЛ.

«Знали, что игра будет в силовой манере, что команды будут биться. У нас треть коллектива травмированы, не можем позволить себе тратить время. В первом периоде у нас был не такой высокой уровень борьбы, потом мы это устранили, действовали лучше, но в концовке второго периода допустили ошибку и пропустили гол. Мы не можем себе позволить так ошибаться, так плохо проводить отрезки матчей. Слишком много удалений было у нашей команды, это привело к дисбалансу игрового времени, и к третьему периоду у нас уже была накопленная усталость», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.