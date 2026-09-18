Буше: «Локомотив» — золотой стандарт КХЛ. Они опережают «Авангард» на пять лет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Локомотива» (1:2) назвал ярославцев лучшей командой в лиге, которая опережает их на пять лет.

«Мы встречались с лучшей командой в лиге, могли видеть это в концовке сегодня. Их вратарь в нужное время выручил команду, в том числе за счёт этого они стали лучшими. Нам нужно стремиться соответствовать такому же высокому стандарту.

В «Авангарде» я третий сезон, мы подбираемся ближе к «Локомотиву», но эта команда нас опережает на пять лет. Они заслуживают то, что получают, а наша работа — заслуживать наши победы. Мы усилили наш коллектив по сравнению с прошлым годом, мы довольны новичками, они смогут нам помочь. При этом у нас пока нет полной команды, но мы продолжаем бороться и идти вперёд. Наша задача — быть на уровне с «Локомотивом» ближе к концу сезона, потому что «Локомотив» — золотой стандарт КХЛ», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.