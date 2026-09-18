15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше: «Локомотив» — золотой стандарт КХЛ. Они опережают «Авангард» на пять лет

Буше: «Локомотив» — золотой стандарт КХЛ. Они опережают «Авангард» на пять лет
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Локомотива» (1:2) назвал ярославцев лучшей командой в лиге, которая опережает их на пять лет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

«Мы встречались с лучшей командой в лиге, могли видеть это в концовке сегодня. Их вратарь в нужное время выручил команду, в том числе за счёт этого они стали лучшими. Нам нужно стремиться соответствовать такому же высокому стандарту.

В «Авангарде» я третий сезон, мы подбираемся ближе к «Локомотиву», но эта команда нас опережает на пять лет. Они заслуживают то, что получают, а наша работа — заслуживать наши победы. Мы усилили наш коллектив по сравнению с прошлым годом, мы довольны новичками, они смогут нам помочь. При этом у нас пока нет полной команды, но мы продолжаем бороться и идти вперёд. Наша задача — быть на уровне с «Локомотивом» ближе к концу сезона, потому что «Локомотив» — золотой стандарт КХЛ», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android