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«Концовка всё-таки такая…» Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Авангардом»

«Концовка всё-таки такая…» Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над «Авангардом» (2:1) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

«Хорошая игра, много было у нас шансов забить. Наверное, вратарь соперника не позволил нам это сделать. Концовка всё-таки такая… Отдам должное Даньке Исаеву, не много он был в игре, но помог победить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ. Ярославцы являются действующими победителями Кубка Гагарина. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома в Ярославле 20 сентября.

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