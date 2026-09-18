«Концовка всё-таки такая…» Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над «Авангардом» (2:1) в матче КХЛ.

«Хорошая игра, много было у нас шансов забить. Наверное, вратарь соперника не позволил нам это сделать. Концовка всё-таки такая… Отдам должное Даньке Исаеву, не много он был в игре, но помог победить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ. Ярославцы являются действующими победителями Кубка Гагарина. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома в Ярославле 20 сентября.