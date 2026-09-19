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Квартальнов заявил, что у форварда Романцева есть хорошие шансы остаться с «Локомотивом»

Квартальнов заявил, что у форварда Романцева есть хорошие шансы остаться с «Локомотивом»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Авангардом» (2:1) высказался о нападающем Даниле Романцеве. Ранее клуб заключил с 33-летним игроком пробный контракт до 11 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

«Довольны четвёртым звеном, Кузин первый гол в КХЛ забил. Много они имели моментов, стали напрягать соперника, помогать в этих вещах команде. Романцев — опытный, сильный парень, может играть центрального, нужны ребята такие. У него есть хорошие шансы с нами остаться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ.

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