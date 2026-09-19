Квартальнов заявил, что у форварда Романцева есть хорошие шансы остаться с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Авангардом» (2:1) высказался о нападающем Даниле Романцеве. Ранее клуб заключил с 33-летним игроком пробный контракт до 11 октября.

«Довольны четвёртым звеном, Кузин первый гол в КХЛ забил. Много они имели моментов, стали напрягать соперника, помогать в этих вещах команде. Романцев — опытный, сильный парень, может играть центрального, нужны ребята такие. У него есть хорошие шансы с нами остаться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ.