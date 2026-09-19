Квартальнов — о матчах «Локомотива» и «Авангарда»: неважно, кто тренер. Первенство идёт

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Авангардом» (2:1) высказался на тему противостояния с омской командой.

«Неважно, кто тренер, тут такое первенство идёт. «Локомотив» с «Авангардом» несколько лет подряд в плей-офф играют, есть определённые категории команд, которые мы чуть за скобки заводим, хотя всех надо стараться обыгрывать. Здорово, что такие матчи есть, очень здорово. Молодёжь растёт на таких матчах, команда становится ещё сильнее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ.