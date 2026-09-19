15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о матчах «Локомотива» и «Авангарда»: неважно, кто тренер. Первенство идёт

Квартальнов — о матчах «Локомотива» и «Авангарда»: неважно, кто тренер. Первенство идёт
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Авангардом» (2:1) высказался на тему противостояния с омской командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

«Неважно, кто тренер, тут такое первенство идёт. «Локомотив» с «Авангардом» несколько лет подряд в плей-офф играют, есть определённые категории команд, которые мы чуть за скобки заводим, хотя всех надо стараться обыгрывать. Здорово, что такие матчи есть, очень здорово. Молодёжь растёт на таких матчах, команда становится ещё сильнее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» одержал шесть побед в шести матчах на старте сезона КХЛ.

Материалы по теме
Квартальнов заявил, что у форварда Романцева есть хорошие шансы остаться с «Локомотивом»