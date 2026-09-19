Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче КХЛ.

— Приятно играть на таком стадионе, это здорово для лиги, для города. Вдвойне приятно выигрывать в такой игре. Я рад за команду, она заслужила победу. Атмосфера классная, мы об этом говорили перед игрой, что надо получать удовольствие. Нужно уметь играть не только при своих болельщиках, но и на выезде, под таким прессом.

— То, что пропустили две шайбы в меньшинстве – это ложка дёгтя?

— Это процесс. Мы пропустили не типичные для большинства голы. Это были ситуационные моменты. Они не были случайными, но главное, как команда реагировала. Нас эти голы не сбивали с толку, мы продолжали сражаться, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.