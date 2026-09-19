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Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Торпедо»

Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Торпедо»
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Патрихаев, Хэмилтон) – 09:20 (5x5)     0:2 Барак (Карнаухов) – 27:24 (5x5)     1:2 Сероух (Конюшков, Ткачёв) – 32:06 (5x4)     1:3 Замула (Нестеров, Хайруллин) – 51:20 (5x5)     2:3 Сероух (Красковский, Воробьёв) – 56:16 (6x4)    

— Приятно играть на таком стадионе, это здорово для лиги, для города. Вдвойне приятно выигрывать в такой игре. Я рад за команду, она заслужила победу. Атмосфера классная, мы об этом говорили перед игрой, что надо получать удовольствие. Нужно уметь играть не только при своих болельщиках, но и на выезде, под таким прессом.

— То, что пропустили две шайбы в меньшинстве – это ложка дёгтя?
— Это процесс. Мы пропустили не типичные для большинства голы. Это были ситуационные моменты. Они не были случайными, но главное, как команда реагировала. Нас эти голы не сбивали с толку, мы продолжали сражаться, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

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