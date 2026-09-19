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«Это безумие». Малкин прокомментировал подписание «Питтсбургом» русскоязычных игроков

«Это безумие». Малкин прокомментировал подписание «Питтсбургом» русскоязычных игроков
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о появлении в американском клубе нескольких соотечественников.

«Теперь веселее. Вокруг больше русского языка. Это безумие, потому что я здесь уже лет 20, и, наверное, последние 15 лет рядом не было ни одного русского или русскоязычного. Но сейчас их шесть или даже семь. Я надеюсь, что они останутся в команде. Я надеюсь, что они покажут свою лучшую игру. И если у меня будет возможность помочь, дать какой-то совет, пригласить на ужин, я это сделаю. Я тоже стараюсь изо всех сил. Ведь я здесь уже давно и у меня есть опыт», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Отметим, за два предыдущих сезона состав команды пополнили голкипер Сергей Мурашов, форварды Егор Чинахов и Андрей Кузьменко, заключивший однолетнее соглашение в июле. Кроме того, за «Пингвинз» выступают белорусский защитник Илья Соловьёв и латвийский вратарь Артур Шилов.

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