Фанаты славили Радулова, Рафиков показывал «сердечко». Фото матча «Локомотив» — «Авангард»

18 сентября на стадионе «Арена-2000» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева льда.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт на седьмой минуте: нападающий «Локомотива» Александр Радулов вышел один на один с Никитой Серебряковым и красиво обыграл голкипера «Авангарда». В начале второго периода гостям удалось отыграться – отличился Джош Ливо. Но ещё до перерыва 20-летний Артём Кузин вновь вывел хозяев вперёд, забросив первую шайбу в КХЛ.