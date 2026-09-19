Фанаты славили Радулова, Рафиков показывал «сердечко». Фото матча «Локомотив» — «Авангард»
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18 сентября на стадионе «Арена-2000» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева льда.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4) 1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5) 2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.
Счёт был открыт на седьмой минуте: нападающий «Локомотива» Александр Радулов вышел один на один с Никитой Серебряковым и красиво обыграл голкипера «Авангарда». В начале второго периода гостям удалось отыграться – отличился Джош Ливо. Но ещё до перерыва 20-летний Артём Кузин вновь вывел хозяев вперёд, забросив первую шайбу в КХЛ.
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