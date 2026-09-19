Расписание матчей ВХЛ на 19 сентября 2026 года

Сегодня, 19 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 сентября 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Югра»;

13:00. АКМ – ХК «Тамбов»;

13:00. «Сокол» – «Рубин»;

16:00 ЦСК ВВС – «Торос»;

17:00. ХК «Калуга» – «Буран».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.