Сегодня, 19 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 сентября 2026 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов»;

10:00. «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. «Локо» – МХК «Динамо» М;

14:00. МХК «Спартак» – Академия СКА;

14:00. «Спутник» – «Ирбис».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.