«Амур» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 10:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» в сезоне одержал одну победу и потерпел три поражения. «Динамо» одержало четыре победы при двух поражениях.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.