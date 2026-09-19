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Амур — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Амур» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 19 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимает московское «Динамо». Встреча началась в 10:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Шварёв (Филатьев, Ли) – 17:40 (5x4)     2:0 Шварёв (Ли, Борин) – 19:35 (5x4)    

«Амур» в сезоне одержал одну победу и потерпел три поражения. «Динамо» одержало четыре победы при двух поражениях.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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