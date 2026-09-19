Во время пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» в Сочи объявили беспилотную угрозу

В Сочи после матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» объявили бесплотную угрозу. Об этом объявили во время пресс-конференции главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина. Наставник при этом ответил на все вопросы журналистов, а после него на общение с представителями СМИ пришёл главный тренер «Сочи» Андрей Миронов.

Напомним, на льду стадиона «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Сочи» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

«Сочи» продолжит домашнюю серию 20 сентября игрой с «Сибирью». «Ак Барс» в следующем матче встретится дома в Казани с «Ладой». Встреча пройдёт 21 сентября.