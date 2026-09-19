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Во время пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» в Сочи объявили беспилотную угрозу

Во время пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» в Сочи объявили беспилотную угрозу
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В Сочи после матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» объявили бесплотную угрозу. Об этом объявили во время пресс-конференции главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина. Наставник при этом ответил на все вопросы журналистов, а после него на общение с представителями СМИ пришёл главный тренер «Сочи» Андрей Миронов.

Напомним, на льду стадиона «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Сочи» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Коростелёв (Гуськов) – 13:52 (5x5)     1:1 Дыняк (Евсеев, Яруллин) – 14:36 (5x5)     2:1 Ли (Гуськов, Коростелёв) – 24:53 (5x4)     2:2 Галимов (Лямкин, Соколов) – 39:55 (5x4)     3:2 Венгрыжановский (Куинни, Хохлачёв) – 50:07 (5x5)    

«Сочи» продолжит домашнюю серию 20 сентября игрой с «Сибирью». «Ак Барс» в следующем матче встретится дома в Казани с «Ладой». Встреча пройдёт 21 сентября.

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