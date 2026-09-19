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Хенрик Хёукеланн оценил свой дебютный матч на домашней арене «Трактора»

Хенрик Хёукеланн оценил свой дебютный матч на домашней арене «Трактора»
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Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) и оценил свой дебютный матч на домашней арене челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Лукьянцев, Котляров) – 15:05 (5x5)     1:1 Легаре (Выдренков, Катчук) – 45:57 (5x5)     1:2 Гутик (Локхарт) – 52:31 (5x5)     1:3 Пивчулин – 59:26 (en)    

«Равная игра, которая могла качнуться в любую сторону. Мы играли достаточно хорошо, но не смогли победить. Если сможем убрать некоторые ошибки, продолжим верить в то, что делаем, и будем двигаться вперёд, думаю, сможем обыграть «Авангард» в следующей встрече.

Мой первый домашний матч в КХЛ? У «Трактора» великолепные болельщики, и они нас очень хорошо поддерживали. Играть на этой арене – одно удовольствие, нам остаётся только порадовать болельщиков положительным результатом», — цитирует Хёукеланна сайт КХЛ.

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