Хенрик Хёукеланн оценил свой дебютный матч на домашней арене «Трактора»

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) и оценил свой дебютный матч на домашней арене челябинского клуба.

«Равная игра, которая могла качнуться в любую сторону. Мы играли достаточно хорошо, но не смогли победить. Если сможем убрать некоторые ошибки, продолжим верить в то, что делаем, и будем двигаться вперёд, думаю, сможем обыграть «Авангард» в следующей встрече.

Мой первый домашний матч в КХЛ? У «Трактора» великолепные болельщики, и они нас очень хорошо поддерживали. Играть на этой арене – одно удовольствие, нам остаётся только порадовать болельщиков положительным результатом», — цитирует Хёукеланна сайт КХЛ.