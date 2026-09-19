«Украли чистый гол». Волков эмоционально отреагировал на отмену шайбы Дронова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об отменённой шайбе челябинского клуба в игре со «Спартаком» (1:3).

«Отмена шайбы Григория Дронова во вчерашнем матче со «Спартаком» стала вопиющим фактом некомпетентности специалистов Центра видеоанализа КХЛ.

Это решение напрямую повлияло на результат и лишило «Трактор» возможности перевести игру в овертайм. Удивило и объяснение эпизода от лица главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Такие моменты однозначно должны трактоваться в пользу нападающего, о чем и говорит сам Анисимов. Никакого контакта у Андрея Светлакова с голкипером не было, это видно на многочисленных повторах, что позволяет говорить однозначно — у «Трактора» просто украли чистый гол.

Подобные систематические ошибки дискредитируют лигу, а любое упоминание о некачественном судействе или комментарии относительно непрофессиональных решений судейского корпуса, сразу влекут на собой прямые санкции. Прятаться за стеной из штрафов — отличное решение, но