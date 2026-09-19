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«Украли чистый гол». Волков эмоционально отреагировал на отмену шайбы Дронова

«Украли чистый гол». Волков эмоционально отреагировал на отмену шайбы Дронова
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об отменённой шайбе челябинского клуба в игре со «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Лукьянцев, Котляров) – 15:05 (5x5)     1:1 Легаре (Выдренков, Катчук) – 45:57 (5x5)     1:2 Гутик (Локхарт) – 52:31 (5x5)     1:3 Пивчулин – 59:26 (en)    

«Отмена шайбы Григория Дронова во вчерашнем матче со «Спартаком» стала вопиющим фактом некомпетентности специалистов Центра видеоанализа КХЛ.

Это решение напрямую повлияло на результат и лишило «Трактор» возможности перевести игру в овертайм. Удивило и объяснение эпизода от лица главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Такие моменты однозначно должны трактоваться в пользу нападающего, о чем и говорит сам Анисимов. Никакого контакта у Андрея Светлакова с голкипером не было, это видно на многочисленных повторах, что позволяет говорить однозначно — у «Трактора» просто украли чистый гол.

Подобные систематические ошибки дискредитируют лигу, а любое упоминание о некачественном судействе или комментарии относительно непрофессиональных решений судейского корпуса, сразу влекут на собой прямые санкции. Прятаться за стеной из штрафов — отличное решение, но