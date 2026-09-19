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Нападающий «Чикаго» Кейн высказался о совместной работе с Канцеровым на тренировках клуба

Нападающий «Чикаго» Кейн высказался о совместной работе с Канцеровым на тренировках клуба
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн высказался о совместной работе с российским форвардом Романом Канцеровым на тренировках клуба.

«Думаю, он очень техничный. Приятный человек. Он довольно хорошо говорит по-английски, хочет понять нашу игру и тренировки, которые мы проводим. Мне показалось, что по ходу тренировок мы всё больше и больше находим общий язык, с каждым часом всё становилось лучше и лучше. Будем работать в том же духе», — цитирует Кейна сайт НХЛ.

Отмечается, что во время тренировочного лагеря Канцеров играл в одной звене с Кейном и Фрэнком Назаром. Канцеров в интервью назвал Кейна легендой.

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