Кирилл Марченко уклончиво рассказал о своём будущем в «Коламбусе»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко не дал однозначного ответа относительно своего будущего в организации.

«Я играю в хоккей и могу говорить только о хоккее. Бизнес — не моя сфера деятельности. Это дело генерального менеджера «Блю Джекетс» Дона Уодделла и агента Дэна Мильштейна, они всё решают. Моя цель — быть готовым на льду.

Не хочу рассказывать вам много всего. Люблю своих товарищей по команде, люблю получать удовольствие от тренировок, от хоккея… Это моё любимое занятие. Я просто делаю свою работу», — приводит слова Марченко The Athletic.

Напомним, у 26-летнего россиянина остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.