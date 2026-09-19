«Чувствую себя водителем Uber». Панарин — об увеличении зарплат в НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался о зарплатах, которые по новым контрактам получат форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон (кэпхит $ 18 млн) и защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар ($ 20,4 млн).

«Я теперь чувствую себя водителем Uber. Но Uber Black», — приводит слова Панарина журналист Деннис Бернштейн на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, кэпхит соглашения Панарина, которое заканчивается после сезона-2027/2028, составляет $ 11 млн. Панарин перешёл в «Кингз» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу прошлого сезона.

Ранее Артемий был назначен альтернативным капитаном «Лос-Анджелеса» на сезон-2026/2027.