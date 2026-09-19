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«Можно по норкам разбежаться, а можно собраться». Кузнецов — о неудачной игре «Сибири»

«Можно по норкам разбежаться, а можно собраться». Кузнецов — о неудачной игре «Сибири»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о гостевом поражении от минского «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Белкин, Сотишвили) – 24:42 (5x5)     2:0 Липский (Усов, Тирни) – 37:33 (5x4)     3:0 Обе-Кюбель (Тирни, Кузьмин) – 38:51 (5x5)     4:0 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 46:23 (5x4)     4:1 Диц (Бек, Коршков) – 53:51 (5x4)    

— Что не получилось?
— Много чего не получилось. Не имеем права так играть. Мы вместе в этой яме, поэтому всем вместе нужно выбираться из неё.

— Очень тяжело даются голы в последнее время. Что происходит?
— Нам всё показывают, всё разжёвывают, а мы не исполняем, поэтому эта ответственность на нас полностью. Не знаю, наверное, всё равно даже из негативных моментов нужно искать позитив. И, может быть, оно хорошо, что мы сейчас в такой ситуации, коллектив будет закаляться, вместе должны проходить через это. Можно по норкам разбежаться, а можно, наоборот, собраться. В тяжёлые моменты проявляется характер каждого, — цитирует Кузнецова пресс-служба «Сибири».

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