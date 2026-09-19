«Можно по норкам разбежаться, а можно собраться». Кузнецов — о неудачной игре «Сибири»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о гостевом поражении от минского «Динамо» (1:4).

— Что не получилось?

— Много чего не получилось. Не имеем права так играть. Мы вместе в этой яме, поэтому всем вместе нужно выбираться из неё.

— Очень тяжело даются голы в последнее время. Что происходит?

— Нам всё показывают, всё разжёвывают, а мы не исполняем, поэтому эта ответственность на нас полностью. Не знаю, наверное, всё равно даже из негативных моментов нужно искать позитив. И, может быть, оно хорошо, что мы сейчас в такой ситуации, коллектив будет закаляться, вместе должны проходить через это. Можно по норкам разбежаться, а можно, наоборот, собраться. В тяжёлые моменты проявляется характер каждого, — цитирует Кузнецова пресс-служба «Сибири».