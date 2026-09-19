«Как можно поставить телегу впереди лошади?» Фетисов — о буллитах перед матчами

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об идее проведения буллитов до начала матчей.

«Для чего в своё время нужны были буллиты? Они наказывают тех, кто нарушил правила, для дополнительного очка. Как можно, образно говоря, поставить телегу впереди лошади? С кем бы я ни говорил, никто не понимает такой идеи. Такие новшества малопонятны людям, которые всю свою жизнь провели в хоккее. Наверное, поторопились с этим решением», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.