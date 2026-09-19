Андрей Коваленко: критике в адрес старта ЦСКА не удивлён

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об игре ЦСКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Много критики в адрес старта ЦСКА.

— Честно говоря, не удивлён. Для клубов, которые решают задачу попадания в плей-офф, осенние матчи крайне важны, они — задел в кубковой гонке. У ЦСКА задача – не участие в плей-офф, а чемпионство. Так было и так будет всегда. Поэтому самое главное – пройти длинный сезон поступательно, найти свой лучший хоккей именно к весне.

К старту ЦСКА отношусь спокойно. Знаю, что внутри команды тренерами проведена большая работа, и она продолжается. Подбор пятёрок, большинство, равные составы, меньшинство и так далее. Мой прогноз — ЦСКА будет набирать обороты. Да, в общем-то, мы это и видим — армейцы поднимаются по таблице, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.