15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Коваленко: критике в адрес старта ЦСКА не удивлён

Андрей Коваленко: критике в адрес старта ЦСКА не удивлён
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об игре ЦСКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Много критики в адрес старта ЦСКА.
— Честно говоря, не удивлён. Для клубов, которые решают задачу попадания в плей-офф, осенние матчи крайне важны, они — задел в кубковой гонке. У ЦСКА задача – не участие в плей-офф, а чемпионство. Так было и так будет всегда. Поэтому самое главное – пройти длинный сезон поступательно, найти свой лучший хоккей именно к весне.

К старту ЦСКА отношусь спокойно. Знаю, что внутри команды тренерами проведена большая работа, и она продолжается. Подбор пятёрок, большинство, равные составы, меньшинство и так далее. Мой прогноз — ЦСКА будет набирать обороты. Да, в общем-то, мы это и видим — армейцы поднимаются по таблице, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА переиграл «Торпедо», одержав третью победу в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android