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Адмирал — Северсталь, результат матча 19 сентября 2026 года, счет 2:0, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Северсталь» потерпела пятое поражение в шести матчах, уступив в гостях «Адмиралу»
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На льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» принимал «Северсталь» из Череповца. Игра закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Янченко (Булавчук, Мухтаров) – 37:10 (5x5)     2:0 Грасс – 59:03 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе дальневосточной команды отметились Иван Янченко и Михаил Грасс, поразивший пустые ворота.

Для череповецкого клуба это поражение стало пятым в шести матчах на старте сезона. Единственную победу «Северсталь» одержала над «Ладой» (1:0).

«Адмирал» одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне. В следующем матче 21 сентября дальневосточный клуб примет ЦСКА. «Северсталь» в этот же день сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

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