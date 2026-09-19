«Северсталь» потерпела пятое поражение в шести матчах, уступив в гостях «Адмиралу»

На льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» принимал «Северсталь» из Череповца. Игра закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе дальневосточной команды отметились Иван Янченко и Михаил Грасс, поразивший пустые ворота.

Для череповецкого клуба это поражение стало пятым в шести матчах на старте сезона. Единственную победу «Северсталь» одержала над «Ладой» (1:0).

«Адмирал» одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне. В следующем матче 21 сентября дальневосточный клуб примет ЦСКА. «Северсталь» в этот же день сыграет с «Амуром» в Хабаровске.