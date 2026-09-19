«Амур» со счётом 4:0 победил дома московское «Динамо»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал московское «Динамо». Победу во встрече одержал хабаровский клуб со счётом 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Дублем в составе хабаровского клуба отметился Артём Шварёв, дважды реализовавший пятиминутное большинство в конце первого периода. По одной шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов.

После этого поражения «Динамо» прервало победную серию, состоящую из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур»