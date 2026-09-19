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Амур — Динамо М, результат матча 19 сентября 2026 года, счет 4:0, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Амур» со счётом 4:0 победил дома московское «Динамо»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал московское «Динамо». Победу во встрече одержал хабаровский клуб со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Шварёв (Филатьев, Ли) – 17:40 (5x4)     2:0 Шварёв (Ли, Борин) – 19:35 (5x4)     3:0 Ли (Кузьмин) – 47:10 (5x5)     4:0 Абрамов (Лихачёв, Войнов) – 53:12 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Дублем в составе хабаровского клуба отметился Артём Шварёв, дважды реализовавший пятиминутное большинство в конце первого периода. По одной шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов.

После этого поражения «Динамо» прервало победную серию, состоящую из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур»