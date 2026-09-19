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«Северсталь» не забивает в трёх матчах КХЛ подряд

«Северсталь» не забивает в трёх матчах КХЛ подряд
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«Северсталь» после сухого гостевого поражения от «Адмирала» продлила серию без голов до трёх матчей – ранее череповецкий клуб не забил в играх со «Спартаком» (0:8) и московским «Динамо» (0:2). Всего за шесть матчей «Северсталь» забила лишь четыре гола.

Отметим, поражение от дальневосточного клуба стало пятым в шести играх на старте сезона для команды Андрея Козырева.

Напомним, на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» принимал «Северсталь» из Череповца. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Янченко (Булавчук, Мухтаров) – 37:10 (5x5)     2:0 Грасс – 59:03 (en)    

В следующей игре «Северсталь» 21 сентября встретится с «Амуром» в Хабаровске.

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«Северсталь» потерпела пятое поражение в шести матчах, уступив в гостях «Адмиралу»