«Северсталь» не забивает в трёх матчах КХЛ подряд

«Северсталь» после сухого гостевого поражения от «Адмирала» продлила серию без голов до трёх матчей – ранее череповецкий клуб не забил в играх со «Спартаком» (0:8) и московским «Динамо» (0:2). Всего за шесть матчей «Северсталь» забила лишь четыре гола.

Отметим, поражение от дальневосточного клуба стало пятым в шести играх на старте сезона для команды Андрея Козырева.

Напомним, на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» принимал «Северсталь» из Череповца. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

В следующей игре «Северсталь» 21 сентября встретится с «Амуром» в Хабаровске.