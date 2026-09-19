«Мне смешно. Понимаю, откуда это идёт». Бабаев — о высказываниях Разина про Ткачёва

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва, прокомментировал недавние высказывания главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

— Не хочу вступать в полемику и обсуждение. В этой ситуации мне немножко смешно, потому что понимаю, откуда это идёт, почему это происходит — это всё продолжение одной и той же истории, ничего нового здесь нет. То, что Разин говорит, — это его личное мнение, пусть высказывается, как хочет. Почему это происходит? Все, кто находится близко, всё понимают, что происходит.

— На ваш взгляд, в чём причина такой слабой результативности Ткачёва?

— Если вы игры смотрите, понимаете, как он играет. Когда в прошлой игре его поставили в первое звено, он набрал очки, его передвинули в третье. Я не могу обсуждать тренерские решения. Тренер видит, что он должен играть так и приносить пользу без очков. Это было и в том году и понятно, что Разину очки Ткачёва не нужны, они ему мешают.

— Что тогда тренеру нужно от Ткачёва?

— Не хочется говорить то, что и так на поверхности. У него своё мнение, у нас — своё. Я считаю, что в последних играх Владимир выглядел хорошо, всё делал, он набрал форму. Я один из тех людей, кто в первую очередь предъявляет претензии своим игрокам по поводу их физических кондиций и игры на льду. Сейчас мне нечего сказать Володе. У тренера своё мнение, ему отвечать за результат. А на его высказывания пусть реагирует руководство клуба. Не мне же на это реагировать, я лицо заинтересованное, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».