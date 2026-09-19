Андрей Козырев высказался о безголевой серии «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Адмирала» (0:2). Череповецкая команда не забивает на протяжении трёх матчей подряд.

— В очередной раз мы не смогли реализовать моменты, которые создали. Третью игру мы не забиваем — с нулём заброшенных шайб выиграть невозможно.

— Сегодня бросалось в глаза, что постоянно на броске Никита Попугаев. Как оцените его дебют за «Северсталь»? Второй вопрос об Андрее Чуркине – второй дебютант этого сезона. Как его состояние? Насколько его отсутствие сказалось за два с половиной периода?

— Я не знаю ещё состояния Андрея. К сожалению, он не смог продолжить матч. Сказалось – не сказалось – конечно, сказывается. Это игрок, который играет и в меньшинстве, и в обороне. Конечно нам его не хватило сегодня. Никита… Приехал, с листа играл, бросал, угрожал — к сожалению, мы уступили в сегодняшнем матче.

— Без двух минут 11 периодов без голов, почти 20 численных преимуществ без заброшенных шайб. Психологически какие методики выйти из этой ситуации для ребят, чтобы у них пошло?

— Вы же видите, что и в сегодняшнем матче, и до этого мы создавали моменты. У нас есть масса моментов, чтобы забить эти шайбы. Сегодня не исключение, были моменты, когда и пустые ворота — здесь надо продолжать играть, продолжать бросать. Должна быть нацеленность на ворота, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».