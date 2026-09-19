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Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил сухую победу над «Северсталью»

Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил сухую победу над «Северсталью»
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал сухую победу над «Северсталью» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Янченко (Булавчук, Мухтаров) – 37:10 (5x5)     2:0 Грасс – 59:03 (en)    

«Хочу похвалить ребят, которые в отличие от прошлой игры не допустили провалов с точки зрения концентрации, сохраняли её от начала и до конца, поэтому смогли победить очень серьёзного и сильного соперника. За игру в меньшинстве у нас отвечает Дмитрий Кокорев, поэтому дивиденды и дифирамбы ему. Меня очень радует, что молодые ребята проявляют себя. Я очень рад, что ребята извлекли урок из прошлой игры, мы об этом говорили и готовились. Выбор вратаря на следующую встречу — это хорошая головная боль, когда выбираешь из тех, кто лучше», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

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