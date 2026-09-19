Мама Овечкина рассказала о подготовке Александра к новому сезону НХЛ

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала о подготовке сына Александра к новому сезону в Национальной хоккейной лиге.

«Он уже вовсю тренируется с командой, у него всё нормально. Настрой у него прекрасный — хочет играть хорошо, он много готовился. Он всегда хорошо готовился к сезону, но сейчас это немного иначе надо было делать. Он всё знает и понимает. Чувствует себя хорошо», — приводит слова Татьяны Овечкиной ТАСС.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.