Леонид Тамбиев прокомментировал крупное поражение «Динамо» во встрече с «Амуром»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал гостевое поражение команды от хабаровского «Амура» (0:4).

— Игра спецбригад предрешила исход встречи. Ненужное пятиминутное удаление сильно повлияло на исход матча.

— Первый период и по статистике, и по игре, наверное, не получился у «Динамо». И даже до удаления. С чем это связано? Может, команда не проснулась? Акклиматизация? У вас второй матч на Дальнем Востоке. Или это здесь ни при чём?

— Кроме как навала я ничего не увидел со стороны «Амура». Мы знали, что будет навал: первая игра [дома], трибуны их погонят вперёд. Нити игры были в наших руках. Мы спокойно делали то, что делаем. Ещё раз: пятиминутное удаление сломало игру. Я не обращаю внимания, во сколько игра. Мы знали, что она в 10 утра. Не в этом дело. Я уже сказал, зачем повторяться, — заявил Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.