Роман Ротенберг рассказал, чего пожелал Овечкину перед его отъездом в США

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг пожелал капитану и нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину здоровья и удачи перед его отъездом в США.

«Мы играли в хоккей накануне его отъезда. Мы много общались. Я просто вижу, как он тренируется, как готовится к сезону. Пожелал главное здоровья и удачи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.