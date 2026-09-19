Александр Андриевский оценил крупную победу «Амура» над московским «Динамо»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о крупной домашней победе над московским «Динамо» (4:0).

«Хорошо начали игру, так и продолжили. Все знали перед матчем, что для нас победа может стать 400-й в КХЛ. И счёт такой получился 4:0. Я скажу, что здорово отработало меньшинство, именно оно вовремя сработало. Тот факт, что забили три в большинстве – это тоже хорошо. Болельщики нас погнали вперёд с первых минут, и поддержка была сумасшедшей», — приводит слова Андриевского сайт «Амура».

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Северсталью» 21 сентября.