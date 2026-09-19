Александр Андриевский оценил крупную победу «Амура» над московским «Динамо»
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Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о крупной домашней победе над московским «Динамо» (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Шварёв (Филатьев, Ли) – 17:40 (5x4) 2:0 Шварёв (Ли, Борин) – 19:35 (5x4) 3:0 Ли (Кузьмин) – 47:10 (5x5) 4:0 Абрамов (Лихачёв, Войнов) – 53:12 (5x4)
«Хорошо начали игру, так и продолжили. Все знали перед матчем, что для нас победа может стать 400-й в КХЛ. И счёт такой получился 4:0. Я скажу, что здорово отработало меньшинство, именно оно вовремя сработало. Тот факт, что забили три в большинстве – это тоже хорошо. Болельщики нас погнали вперёд с первых минут, и поддержка была сумасшедшей», — приводит слова Андриевского сайт «Амура».
Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Северсталью» 21 сентября.
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