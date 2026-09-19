Коньков ответил, есть ли у «Локомотива» зависимость от звена Радулов — Иванов — Сурин

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об игре ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

– Как можно остановить столь мощный и сбалансированный «Локомотив»?

– Начнём с того, что соперникам ярославцев необходимо быть идеально готовыми физически, чтобы выдержать скорость и игровой ритм, задаваемые чемпионом. Нельзя забывать и о тотальном соблюдении игровой дисциплины, ведь столь опытная, мастеровитая и сыгранная команда, как нынешний «Локомотив», обязательно накажет соперника за ошибки и необязательные удаления.

При этом я не сомневаюсь, что ярославцам не удастся избежать спада по ходу чемпионата. На моей памяти ещё не было команд, даже самых опытных и титулованных, прошедших столь длинный сезон без поражений и спадов.

– Как вы считаете, есть ли у «Локомотива» зависимость от звена Радулов – Иванов – Сурин?

– Вы не найдёте команды, у которой не было бы зависимости от лидеров и ударных звеньев. Что касается Радулова, Иванова и Сурина, это сочетание уже сейчас показывает свой класс, мастерство и готовность к сезону. Поэтому ярославским болельщикам и тренерскому штабу команды не стоит беспокоиться из-за того, что другие звенья пока не набрали ход, ведь лидеры уже сейчас дают результат, — цитирует Конькова «Спорт день за днём».