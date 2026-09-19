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Кожевников назвал команду, которая удивила его на старте сезона КХЛ

Кожевников назвал команду, которая удивила его на старте сезона КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников ответил на вопрос, какая команда удивила его на старте нового сезона чемпионата КХЛ.

— Кто вас удивил на старте сезона?
— Трудно говорить, но удивило больше, как выступал обычно «Барыс». Сейчас он выигрывает, хотя там тренер нормальный, не знаю, откуда там иностранцев набрали, конечно. Но если мы берём первые игры, «Барыс», «драконы» всегда начинали хорошо, только заканчивали всегда не очень. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Первые игры ни о чём не говорят, — приводит слова Кожевникова LiveResult.

Напомним, «Барыс» в пяти матчах одержал три победы.

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