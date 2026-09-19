Задоров считает Овечкина самой значимой фигурой в истории российского хоккея

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров назвал форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым значимым игроком в истории российского хоккея.

— Вы общаетесь с Овечкиным?

— Нет, был год, когда он провёл во Флориде всё лето. Во время ковида мы немного общались, каждый день катались, а так, три летних месяца он проводит в России.

— Как вы на него смотрите? Он для вас — главная звезда, самый и уважаемый авторитетный игрок?

— Да-да.

— Если взять всех этих парней — от Фёдорова и Буре до Фетисова, — то считается ли Ови самым главным, самым крутым из них?

— Я моложе, отношусь к тому поколению, которое росло, наблюдая за игрой Ови, Малкина и Ковальчука. А вот мой отец рос на игре Буре, Фёдорова, Харламова. Это разные поколения. Всё зависит от того, на ком ты вырос. Но, думаю, он, безусловно, самая значимая фигура. И сейчас это, пожалуй, так и есть — спросите любого в России, — сказал Задоров в подкасте The Cam & Strick Podcast на YouTube.